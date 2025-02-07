Yandaş Sabah'tan Akın Gürlek'e makamında ziyaret

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, muhalefetin "seyyar giyotin" olarak adlandırdığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Yandaş Sabah'ın ziyarete ilişkin haberinde, Haber Koordinatörü Şimşek'in, Gürlek'i makamında ziyaret ettiği, İstanbul Adliyesi Komisyon Başkanlığı'na atanan Sait Özdemir'e de "hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak plaket taktim ettiği" belirtildi.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevini yürütürken 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmış, 2 Ekim 2024’te ise Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından İstanbul Başsavcılığı görevine getirilmişti.

"Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan hakim" olarak bilinen Akın Gürlek, dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hakim olarak da biliniyor.