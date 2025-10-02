Yandaş Sabah'tan iddia: 7 belediye başkanı AKP'ye katılacak
AKP’nin bugün düzenleyeceği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, iddialara göre farklı partilerden 7 belediye başkanı AKP’ye katılacak. Toplantıya Erdoğan başkanlık edecek.
AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün Partinin Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın da katılması beklenen toplantıda 7 belediye başkanının AKP'ye katılacağı iddia edildi.
AKP Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
7 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇİYOR
Toplantı öncesi iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinden bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre farklı partilerden 7 belediye başkanı daha bugün gerçekleştirilecek tören ile AKP'ye katılacak.
Bununla birlikte AKP'nin yönettiği belediye sayısının 608'e yükselmesi bekleniyor.
Gazetenin ilgili haberinde katılan belediye başkanlarının kim olacağına dair ayrıntı verilmedi.