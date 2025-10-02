Yandaş Sabah'tan iddia: 7 belediye başkanı AKP'ye katılacak

AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün Partinin Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın da katılması beklenen toplantıda 7 belediye başkanının AKP'ye katılacağı iddia edildi.

AKP Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

7 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇİYOR

Toplantı öncesi iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinden bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre farklı partilerden 7 belediye başkanı daha bugün gerçekleştirilecek tören ile AKP'ye katılacak.

Bununla birlikte AKP'nin yönettiği belediye sayısının 608'e yükselmesi bekleniyor.

Gazetenin ilgili haberinde katılan belediye başkanlarının kim olacağına dair ayrıntı verilmedi.