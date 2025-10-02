Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yandaş Sabah'tan iddia: 7 belediye başkanı AKP'ye katılacak

AKP’nin bugün düzenleyeceği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, iddialara göre farklı partilerden 7 belediye başkanı AKP’ye katılacak. Toplantıya Erdoğan başkanlık edecek.

Siyaset
  • 02.10.2025 10:23
  • Giriş: 02.10.2025 10:23
  • Güncelleme: 02.10.2025 11:08
Kaynak: Haber Merkezi
Yandaş Sabah'tan iddia: 7 belediye başkanı AKP'ye katılacak
Fotoğraf: AA

AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün Partinin Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın da katılması beklenen toplantıda 7 belediye başkanının AKP'ye katılacağı iddia edildi.

AKP Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

7 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇİYOR

Toplantı öncesi iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinden bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre farklı partilerden 7 belediye başkanı daha bugün gerçekleştirilecek tören ile AKP'ye katılacak.

Bununla birlikte AKP'nin yönettiği belediye sayısının 608'e yükselmesi bekleniyor.

Gazetenin ilgili haberinde katılan belediye başkanlarının kim olacağına dair ayrıntı verilmedi.

BirGün'e Abone Ol