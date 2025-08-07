Yandaş Selvi’den Batı’ya mesaj kaygısı

Haber Merkezi

AKP'ye yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın siyasete yeniden dönmesi ve "süreç"te yer alması için cezaevinden çıkarılması gerektiğini belirtti. Selvi, Osman Kavala ve diğer Gezi tutuklularının davasının da 'Batı'ya olumlu mesaj vermek' için yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Selvi, "Demirtaş ve Kavala çıkacak mı" başlıklı yazısında “Geçmişe bir sünger çekip, yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor” dedi. Selvi, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala için de "Peki bu süreçte Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkumlarının dosyasının yeniden değerlendirilmesinin iç cephemizi tahkim etmeye katkısı olmaz mı? Yeni süreç adına Batı dünyasına olumlu bir mesaj olmaz mı? Bence olur" ifadelerini kullandı.

Selvi, 2021 yılında Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesine hükmeden AİHM kararının çelişkili olduğunu öne süren bir yazı kaleme almış, "Çelişki, Demirtaş’ın çelişkisi değil. Çelişki Demirtaş’tan çok Demirtaşçılık yapan AİHM’nin çelişkisi" demişti.