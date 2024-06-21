Yandaş sendika yöneticisi bile çift maaş almış

HAK-İŞ'e bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Aydın Baysal’ın kanuna aykırı olarak THY'den de maaş aldığı belirlendi.

HABER MERKEZİ



Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı Özdemir, Çelik, Metal Ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası’nın (Özçelik-İş Sendikası) Genel Başkan Yardımcısı Aydın Baysal’ın kanuna aykırı olarak Türk Hava Yolları’ndan (THY) maaş aldığı belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlatıldı.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’de çalışırken 2022 yılının Temmuz ayında Özçelik-İş Sendikası’nın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Baysal’a, sendika yöneticisi olmasına rağmen THY’den maaş ödenmeye devam ettiği vurgulandı.

28 Nisan 2024 tarihinde hazırlanan raporda, Baysal’ın sendikanın genel başkan yardımcısı olmasının ardından, 2022’nin Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarından hem kanuna aykırı olarak THY’den hem de yöneticisi olduğu sendikadan binlerce lira maaş aldığı ifade edildi.

Bilirkişi raporunu hazırlayan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı, “Baysal’ın haksız kazanç elde etmiş olabileceğini” belirtti.