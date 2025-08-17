Yandaş şirketin bitmeyen JES hırsı

Aydın’ın Germencik ilçesinde jeotermal enerji santralları (JES) projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Bölge halkının yoğun tepkilerine rağmen Kipaş Holding’e bağlı Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., yeni projeler için harekete geçti.

PROJE BEDELİ 9 MİLYON TL

Şirket, Germencik’in Kızılcagedik Mahallesi’nde 8 bin 871 hektarlık tarım arazisinde iki adet jeotermal arama sondajı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, proje için “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verdi. Zeytin ve incir üretimi yapılan bölgedeki proje alanına en yakın konut 510 metre mesafede. Projenin bedeli ise 9 milyon lira olarak belirlendi.

YÖRE HALKI TEPKİLİ

Maren Maraş geçen günlerde bölgede bir başka JES projesi için daha kolları sıvadı. Abdurrahmanlar, Camikebir, Çamköy, Mursallı, Hıdırbeyli ve Reisköy mahallelerini kapsayan proje için yatırım maliyeti 1,8 milyar TL olarak belirlendi. 33 Megawatt kurulu gücünde üç üniteden oluşacak santral için toplamda 36 kuyu açılması planlandı. Proje için halkın katılım toplantısı yapılmak istendi ancak yurttaşlar toplantıya izin vermedi.

***

40’A YAKIN JES VAR

Germencik ve çevresinde 40’a yakın JES bulunurken, bunların çoğu Kipaş Holding’e ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Hanefi Öksüz’ün sahibi olduğu holdingin faaliyetleri, çevre kirliliği ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle eleştirilerin odağında.