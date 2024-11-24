Yandaş şirketin seçim anketi: CHP, AKP'yi geride bıraktı

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Genar araştırma şirketinin sahibi ve Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Yeni Şafak'ta bugün yayımlanan yazısında İhsan Aktaş, kasım ayı araştırmasında CHP'nin 33.4 puan ile ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Aktaş'ın aktardığına göre AKP, 32.9 puan ile CHP'yi takip etti.

İhsan Aktaş, MHP ve DEM Parti'nin yüzde 9'luk oyunu koruduğunu ifade etti.

"Genar Türkiye Raporu için her ay düzenli ölçümler yapıyoruz" diyen Aktaş, "Üç ay önce yaptığımız ölçümlerde, ilginç bir şekilde CHP oylarının yerel seçimde aldığı oylara yaklaştığını gördük. Bu oran yaklaşık %34 civarındaydı. İlginç bir şekilde AK Parti oylarında büyük oranda kararsızlık eğilimi ortaya çıkmıştı" dedi.

Aktaş, "Ekim ayı araştırmasında, CHP’nin yükselişi dururken AK Parti’de bir toparlanma başladı. Bazı araştırma firmaları buna benzer sonuçlar açıkladılar" ifadelerini kullandı.