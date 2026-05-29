Yandaş TGRT "Kılıçdaroğlu, Özel’in programının iptalini istedi" dedi, Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama geldi

Yandaş TGRT ekranlarında, mahkeme tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararı ile CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Lideri ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 30 Mayıs Cumartesi günü Güvenpark'ta düzenleyeceği bayramlaşma töreninin iptalini istediği duyuruldu.

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun defalarca görüş verip fotoğraf paylaştığı Fatih Atik Kııçdaroğlu ve ekibinin Ankara Valiliği ve emniyetine başvuruda bulunarak Özel tarafından düzenlenecek bayramlaşmanın engellenmesini istediğini duyurdu. Kılıçdaroğlu cephesinden ise "Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru sözkonusu değildir" denildi.

Atik'in konuşmasından önce çıkanlar şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, CHP’nin yönetimini genel merkezden idare ediyor ve o nedenle alternatif bir CHP mitingi düzenlenemez. 'Özgür Özel ve arkadaşları CHP adına bir miting düzenleyemezler gerekçesiyle buna izin vermiyoruz. Böyle bir şey yapılmasına izin vermiyoruz' diyorlar ve Genel Merkez resmî başvuruda bulundu. Cumartesi günü yapılacak mitingin tek adresinin Genel Merkez binası olduğunu bildirdiler. Yazışmalar yapıldı. Ankara Valiliği ile emniyete de bildirildi. Yani Özel ve ekibinin Ankara İl Başkanlığı'nda, Kızılay’da yapacağı miting yapılamayacak. Ankara Valiliği bu konuda önlemlerini alacak. Şehir dışından gelenler, şehrin içine varsa şayet öyle isimler gelenler olacaksa, onlar şehre sokulmaz".

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YALANLAMA

CHP Genel Merkezi, CHP Lideri ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın Güvenpark'ta düzenleyecek bayramlaşma programına ilişkin, "CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği'ne başvurusu yoktur" açıklamasını yaptı.

CHP Lideri Özgür Özel, yarın saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı Binası önü Güvenpark'ta bayramlaşma programına katılacak. CHP Genel Merkez yönetimi, programın yasaklanması için Ankara Valiliği'nden talepte bulunulduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru sözkonusu değildir" denildi.