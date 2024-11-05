Yandaş yazar duyurdu: Kayyum atamaları devam edecek!

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kayyum atamalarının devam edeceğini yazdı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçtiğimiz hafta tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından dün de DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Ahmet Türk yerine Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Gülistan Sönük yerine Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Mehmet Karayılan yerine Kaymakam Hakan Başoğlu atandı.

AKP'ye yakın yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında kayyum atamalarının süreceğini ifade etti.

"Haftaya DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesine kayyum ataması ile başladık. Bu bir başlangıç gibi gözüküyor" diyen Selvi, "PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine kayyum atanacağı söyleniyor. Ama PKK ile ilişkisi olmayan DEM Partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, "Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz" dedi.