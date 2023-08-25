Yandaş yazar duyurdu: Öğrencilere vergisiz verilmesi planlanan telefonlar...
Bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz telefon verilmesine ilişkin markalar belli oldu. Yandaş yazar Cem Küçük'ün aktardığına göre, gençlere vergisiz verilecek telefonlar arasında Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung ve Casper gibi markalar var.
Yandaş yazar Cem Küçük, gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonların markalarını yazdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü ifade etmişti.
Bakan Şimşek, geçtiğimiz günlerdeki Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlamıştı.
Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söylemişti.
Eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem Küçük, "kesin ve nihai olmamakla birlikte" gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonların markalarını yazdı.
Söz konusu telefon markaları şöyle:
Xiaomi
Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022
OPPO
A15, Reno 5 Lite
Vivo
Y11s, Y21s, Y53s
Samsung
Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy
TCL
20 SE, 20 E, L7
Realme
C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500
Tecno Mobile
Camon 16
General Mobile
21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
Casper
VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
Reeder
S19 Max Pro S
OMIX
X5