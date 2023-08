Yandaş yazar duyurdu: Öğrencilere vergisiz verilmesi planlanan telefonlar...

Bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz telefon verilmesine ilişkin markalar belli oldu. Yandaş yazar Cem Küçük'ün aktardığına göre, gençlere vergisiz verilecek telefonlar arasında Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung ve Casper gibi markalar var.

Yandaş yazar Cem Küçük, gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonların markalarını yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü ifade etmişti.

Bakan Şimşek, geçtiğimiz günlerdeki Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söylemişti.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem Küçük, "kesin ve nihai olmamakla birlikte" gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonların markalarını yazdı.

Söz konusu telefon markaları şöyle:

Xiaomi

Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022

OPPO

A15, Reno 5 Lite

Vivo

Y11s, Y21s, Y53s

Samsung

Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy

TCL

20 SE, 20 E, L7

Realme

C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500

Tecno Mobile

Camon 16

General Mobile

21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper

VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

Reeder

S19 Max Pro S

OMIX

X5