Yandaş yazar Mahmut Övür, dolandırıcılık hükümlüsü Emin Adanur’un elçisi oldu!

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası alan eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür’ü basın danışmanı gibi kullanıyor.

Uzun dönem firari olan Adanur, geçen Aralık ayında Romanya’nın başkenti Bükreş’te gözaltına alınmış ve ardından Türkiye’ye getirilerek tutuklanmıştı.

36 yaşındaki Adanur’un adı dolandırıcılığın yanı sıra, Zaman gazetesi eylemlerine katılması, evine hacze gelen avukatlar ile icra memurlarını dövdürmesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı olması gibi olaylarla da gündeme gelmişti.

Emin Adanur bugün, Bursa’da yapılan siyasi operasyonların “kilit ismi” konumunda. Soruşturmalar ve operasyonlar, “itirafçı” sıfatıyla ifade veren Adanur’un CHP’li siyasiler hakkındaki iddiaları üzerinden şekillendi.

Müteahhit olan Adanur, firari olduğu Ekim 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun kendi şikâyetiyle gerçekleştiğini ve “sıranın Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey’de olduğunu” söylemişti. Bu açıklamadan 5 ay sonra Bozbey gözaltına alınıp tutuklandı.

ÖVÜR, ADANUR’U HİÇ SORGULAMIYOR

Şimdilerde Bandırma 2 No’lu Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adanur’un cezaevi sürecindeki “halka ilişkiler kampanyası”nı ise iktidarın kontrolündeki Sabah gazetesinin yandaş yazarı Mahmut Övür yürütüyor. Övür bugüne dek Adanur’un kendisine yazdığı çok sayıda mektubu köşesine taşıdı ve onun sözlerini doğru kabul ederek CHP’yi hedef aldı.

Mahmut Övür, bugünkü (8 Mayıs) “Cezaevinden Özgür Özel’e mektup var” başlıklı yazısında bir kez daha Adanur’un sözlerinin taşıyıcısı oldu. Adanur’un kendisine gönderdiği mektupları gazeteciliğin temel prensiplerine aykırı şekilde sorgulamadan köşesine koyan Övür, son yazısında BirGün muhabiri İsmail Arı ile ilgili bir çarpıtma ve yalana da aracılık etti.

İSMAİL ARI’YI UNUTMADI!

Muhabirimiz İsmail Arı, nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen Emin Adanur hakkında birçok habere imza attı. Arı bu haberlerinde Adanur’un, milyonlarca lira topladığı yurttaşlara evlerini teslim etmemesini, geçmişteki farklı suçlarını ve iktidarla yakın ilişkilerini anlattı.

Emin Adanur, Övür’e gönderdiği son mektupta İsmail Arı’dan da bahsetmeyi ihmal etmedi. Övür’ün aktardığına göre Adanur, muhabirimiz Arı için” tetikçi” iftirasında bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

“İsmail Arı adında bir tetikçi gazeteci, her gün hakkımda olumsuz haber yaptı. Beni dolandırıcılıkla suçladı. Hatta o kadar ileri gidildi ki, ben 6 yaşındayken olmuş olan Susurluk kazasıyla bile bağlantım olduğunu anlatmaya çalıştılar. Cumhuriyet gazetesi, 'Adanur'un Susurluk'a uzanan kirli ilişkileri' başlığıyla manşetten iftira attı.”

HABERLERİ OKUSAYDI ÇARPITMAYI GÖRECEKTİ

Oysa dolandırıcılık suçlaması İsmail Arı’ya ait bir suçlama değil, mahkeme kararıydı. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Haziran 2024 tarihli kararında, Emin Adanur ile ortağı Ahmet Demirtaş hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 9’ar yıl 4’er ay hapis cezasına hükmetmişti.

Öte yandan Arı, hiçbir haberinde Adanur’un Susurluk kazasıyla bağı olduğunu yazmamıştı. Dahası, Adanur’la ilgili hiçbir haber onun Susurluk kazasıyla bağının olduğunu iddia etmiyordu. Adanur’un çarpıtmaya çalıştığı haberler, Susurluk sürecinde de ismi duyulan ve Macaristan’da Mesut Yılmaz’ın burnunun kırıldığı yumruklu saldırının sanıklarından olan İsmail Koçkaya ile Adanur'un yakınlığına dikkat çekiyordu.

Ancak Sabah yazarı Mahmut Övür, daha önceki yazılarında olduğu gibi bu yazısında da gazeteciliğin teknik ve ahlaki ilkelerini bir kenara bırakarak, bahsi geçen haberleri dahi okumadan ve kendisine iletilen iddiaları sorgulamadan dolandırıcılık suçundan hüküm giyen ve şu anda da başka bir davadan yargılaması devam eden Adanur’un yalanlarına aracılık etti.