Yandaş yazar Zafer Şahin, Fatih Altaylı'ya "yavşak" dedi: RTÜK Başkanı Şahin alkışladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'ya "yavşak" diyen yandaş Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin'i alkışladı.

Zafer Şahin, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik, "Fatih Altaylı adlı yavşak Kılıçdaroğlu’nun buluştuğu gazeteciler için 'Ayak Takımı' ifadesini kullanmış. O toplantıya katılan biri olarak tıklanma ve etkileşim için her yere kuduz gibi saldıran bu zengin oğlanına cevap verme hakkımı kullanıyorum. Ayak takımındanım Altaylı. Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir" ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de, Zafer Şahin'in X'teki sözlerini alıntıladı.

Ebubekir Şahin, Zafer Şahin'in sözlerini alıntılayıp alkış emojisi kullandığı paylaşım şöyle: