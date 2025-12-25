Yandaş yazar Zafer Şahin, "Hayat bir duruştur" dedi, CNN Türk'teki programlara çıkmayacağını duyurdu

Yandaş yazar Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CNN Türk’teki programlara artık çıkmayacağını duyurdu. “Fetönün trollerine, belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam” diyen Şahin, bundan sonra kendi YouTube kanalı ve sosyal medyaya ağırlık vereceğini belirtti.

Şahin'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ah şu ekrana çıkan -yandaş- gazeteciler ah…

▪️ Bu ülkenin yakın tarihinde bütün kritik dönüm noktalarında, devletin, milletin yanında durdukları için suçları büyük…

▪️ Bugün çıkan yazı ve yorumlardan sonra akşamki programa kendi isteğimle çıkmadım.

▪️ Fetönün trollerine, belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur.

▪️ Ekrana çıkma meraklısı değilim. Bundan sonra kendi YouTube kanalım ve sosyal medyaya ağırlık vererek ülkem ve devletimin lehine olduğuna inandığım doğrultuda gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

Herkese başarılar dilerim. Allah herkesin yolunu açık etsin"