Yandaş yazardan AKP'ye kötü haber: "Alarm zillerinin çalması demektir"

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında GENAR anketinin sonuçlarını paylaştı.

"GENAR anketinden AK Parti’ye bir iyi, bir de kötü haberim var" diyen Selvi, "İyi haberim AK Parti ile CHP arasındaki makas açılmaya başlamış. CHP, yüzde 30 sınırına oturmuş durumda. AK Parti ise uzun bir aradan sonra ilk kez yüzde 35’i aşmış durumda" dedi.

"ÜRKÜTÜCÜ GELDİ"

"Şimdi geldik AK Parti’ye kötü haberime" diyen Selvi, "Ekonomiye ilişkin başka bir veri var. İktidarın bu veriye özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü herkesi ilgilendiriyo" ifadelerini kullandı.

"Artan petrol fiyatları ve pahalılık nedeniyle İran savaşının ekonomiye olumsuz etkisi yüksek oldu" diyen Selvi, "Savaşın etkisiyle bazı harcama kalemlerinde kısıtlamaya gidildiği gözleniyor. Araştırmaya göre en çok kısıtlamaya gidilen alan yüzde 15.9’la sosyal hayat olmuş. Onu yüzde 14.3’le giyim takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 13.3’le gıda ve market alışverişi takip ediyor" verisini paylaştı.

Selvi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Benim iktidarın en çok dikkat etmesi gereken veri dediğim gıdada kısıtlamaya gidilmesi oldu. Savaşın etkisiyle birlikte yürütülen istikrar programının da getirdiği yüklerin topluma ağır bir yük yüklediği gözleniyor. Sosyal hayattan kısıtlamayı anlarım ama gıda ve giyimdeki kısıtlama ürkütücü geldi. Bu alarm zillerinin çalması demektir."