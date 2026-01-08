Yandaş yazardan erken seçim yorumu: Ekonomi düzelmeden AKP seçime gitmez

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, erken seçim için 2027 yılının sonunu işaret etti. Selvi 2026 için 'erken seçim yok' derken iktidarın seçimi kazanması için ekonominin düzelmesi gerektiğini kaydetti.

2024 yerel seçimlerinde tarihinde ilk defa ikinci parti konumuna düşen AKP, 2025 yılı içerisinde yapılan anketlerin neredeyse tamamında ikinciliğini korudu.

CHP 47 yılın ardından ilk defa birinci parti oldu. Yerel seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinin de sona ermesi ile CHP başta olmak üzere muhalefet, ülkenin erken seçime götürülmesi için baskılara devam ediyor.

CUMHURDA ERKEN SEÇİM KARARI GÖRÜNMÜYOR

Muhalefetin tüm baskılarına rağmen Cumhur ittifakı henüz bir erken seçim kararı almadı.

Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için ise Meclis'ten erken seçim kararının alınması gerekiyor.

Anketlerde CHP'ye yakın bir konumda ikinciliğini devam ettiren AKP'nin, ekonomiyi düze çıkarmadan erken seçim kararı almayacağı yorumları yapılıyor.

YANDAŞ SELVİ'DEN ERKEN SEÇİM TARİHİ

AKP'nin en büyük sorunlarından birisi olan ekonominin düzelmeden erken seçim olmayacağını ifade edenlerden birisi de İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi oldu.

Selvi bugünkü yazısında erken seçime dair görüşlerini aktardı.

2026 yılında erken seçim olmayacağını, seçimin büyük ihtimal ile 2027 sonlarında yapılacağını belirten Selvi, "2026’da erken seçim yok. 2027’nin son dönemi güçlü bir ihtimal olarak duruyor. 2028’in başına kalır mı, ondan emin değilim" ifadelerini kullandı

Erken seçim kararı için milletvekili sayısının önemli olsa da kazanmak için ekonominin düzelmesi gerektiğini aktaran Selvi, "Erken seçim için milletvekili sayısı önemli ama seçimi kazanmak için ekonominin düzelmesi gerekiyor. O nedenle 2027 ekonomide şahlanış yılı olacak. Asgari ücretli, emekli ve memur refah artışından yararlanacak" dedi.

Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili kısım şu şekilde oldu:

''Muhalif medya CHP’ye geçenleri kahraman, AK Parti’ye geçenleri hain ilan ediyor. Ben çifte standartlı yaklaşımları doğru bulmuyorum.

AK Parti’ye geçişler bir stratejinin ürünü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü dönem tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor.

Anayasa’nın 116. Maddesi’ne göre erken seçim kararı beşte üç çoğunlukla alınıyor. Bu da 360 milletvekiline denk geliyor. AK Parti yeni katılımlarla 275 milletvekiline ulaştı. MHP’nin milletvekili sayısı 47. Cumhur İttifakı 322’ye ulaşıyor. 360’a ulaşmak için 38 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Bunun için AK Parti’nin milletvekili sayısını artıracağı söyleniyor. Erken seçim kararının alınmasında 56 milletvekili bulunan DEM Parti kilit konumunda olabilir.

Bir cümle ile erken seçim konusuna da değinmek istiyorum. 2026’da erken seçim yok. 2027’nin son dönemi güçlü bir ihtimal olarak duruyor. 2028’in başına kalır mı, ondan emin değilim.

Erken seçim için milletvekili sayısı önemli ama seçimi kazanmak için ekonominin düzelmesi gerekiyor. O nedenle 2027 ekonomide şahlanış yılı olacak. Asgari ücretli, emekli ve memur refah artışından yararlanacak.''