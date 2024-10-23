Yandaş yazarın iddiası: Bahçeli'nin Öcalan açıklamasından kimlerin haberi vardı?

Yandaş yazar Cem Küçük, TGRT'deki sabah programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında PKK lideri Abdullah Öcalan'a TBMM kürsüsünde örgütünü lağvettiğini açıklama çağrısını değerlendirdi.

Cem Küçük, Bahçeli'nin açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iki milletvekilinin haberdar olduğunu söyledi.

Küçük, "Ben dün öğrendim. Erdoğan, Bahçeli, iki de vekil biliyormuş, başka kimse bilmiyormuş. Belki İbrahim Kalın, Hakan Fidan biliyor olabilir bilmiyorum" dedi.

Bahçeli'nin çağrısının ardından AKP İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, "Açılan bu tarihi pencerenin hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim isliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.