Yandaşa gelince var, emekliye bütçe yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’da aday tanıtım toplantısında konuştu. Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekliye seyyanen zam için ‘Bütçe yetmiyor’ sözlerine tepki gösteren Özel “Madem bu işin patenti biz de, gel bir Emekli Kartı çıkartalım. Önce 10 bin lira yatıralım, çünkü bu para 10 bin lira eksik. ‘Para yok. Bunun için 1.4 trilyon lazım’ diyor, bir kere yanlış hesap. En düşük emekli maaşını 17 bin iki liraya çıkarmak için 720 milyar lazım. Ya 750 milyar bulamıyorsunuz, sadece 2024’te vazgeçilecek vergi miktarı 657 milyar lira. Emekliye lazım olan bu kadar” dedi. Öte yandan CHP Lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Şırnak’ın İdil İlçesinde AKP’den belediye başkan adayı olan İkbalhan Haznedar’a destek için Şırnak Valisi Cevdet Atay ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut İdil’in propaganda yapmasına ilişkin konuşan Özel, “Fotoğraf aslında Türkiye’ye Tayyip Erdoğan’ın dayattığı ucube rejimin fotoğrafıdır. Erdoğan, yüz yıl sonra tek partili rejime geçirmeye çalışıyor. Devletin bütün imkanlarını bir partiye ve bir partiyi de devletin partisi gibi görüyor” dedi.

Özel, Murat Kurum ile ilgili soruya “Kurum’un yerinde olmak istemezdim. Çünkü Erdoğan’ın Sayın Ekrem İmamoğlu’yla ilgili söylediği her şey, kendi adayını kifayetsiz gördüğünü, yetersiz gördüğünü gösteren yaklaşımlar. O yüzden aslında Erdoğan, her sözüyle, her adımıyla ‘Bu Murat Kurum’dan olmayacak galiba. Mecburen bu kampanyayı benim yürütmem lazım’ diyor" ifadelerini kullandı. İmamoğlu da Murat Kurum’un ortak yayın fikrine de “Acemi, acemi aday... Yapacak bir şey yok. Denecek çok bir şey yok. Milletimiz kanaati, kararı görüyor zaten. Biz yine de medeni bir ortamda bu tür tartışmaların olmasından yanayız. Onun dışında verdiği cevaplar falan zaten biraz seviyesi düşük, ona cevap vermek istemiyorum.” dedi.