Yandaşa hizmet kanunu

“Adrese teslim kıyak” olarak nitelendirilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden de "AKP izi" çıktı. AKP'lilere yakın bazı isimlerin, kıyak çekildiği ileri sürülen bu şirketlerde çalıştıkları bildirildi.

14 maddeden oluşan kanun teklifinde tüketici ve konut kredileri, doğrudan satış sistemleri, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar ile idari para cezaları konularında düzenleme yapılıyor. Teklifin en dikkati çeken maddesi ise e-ticaret Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklik oldu. CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, kanun teklifine “Eski bakanların danışmanları ve onlarla bağı olan kişilerin kanunun avantaj sağladığı şirketlerde çalıştıklarını veya yatırım yaptıklarını görüyoruz. Kaynakların savurganca kullanılması ve israf edilmesi, ücretliden, işçiden, çiftçiden, esnaftan alınıp sermayeye aktarılması büyük bir sorun” sözleriyle tepki gösterdi.

VARANK VE AKAR'A YAKIN İSİMLER

Eski bakanların danışmanları ve onlarla bağı olan kişilerin Trendyol'la bağlantısı olan kurumlarda çalıştıklarını veya yatırım yaptıklarına iddia eden çeken Akay, şöyle açıkladı:

“Örneğin eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve şu anda da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olan Mustafa Varank'ın bakanlık dönemindeki danışmanı Burak Esat Uzundere ihracatın potansiyelinin artırılmasıyla ilgili bölümün başında. Yine, eski Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı halen Milli Savunma Komisyonu Başkanı olan Hulusi Akar'ın gelini Amerika merkezli fon şirketi olan General Atlantic’in Londra şubesinin başındaki kişi. O da Yemeksepeti'ne ve Trendyol'a yatırımlar yapmış, buranın ihracat potansiyellerini artırmakla ilgili beyanatları var, açıklamaları var. Geçmişe dönük Trendyol hamlelerine baktığımız zaman, bunların açıklanması gerektiğini düşünüyoruz.”

Kaynakların savurganca kullanılması ve israf edilmesi, ücretliden, işçiden, çiftçiden, esnaftan alınıp sermayeye aktarılmasının büyük bir sorun olduğunu ifade eden Akay, “Bütçe zaten muazzam bir açık veriyor, 1 trilyon 74 milyar liralık bir açığımız var ve büyümeye devam edecek gibi görünüyor. Bu açığı kapatmak için vergi gelirlerine ihtiyaç varken buradan bazı kişilere imkân sağlayıp oligopolleşmeyi, hatta tekelleşmeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bu kanun teklifinin tüketici haklarını koruduğu bir durum söz konusu değil, kanun teklifinin komple geri çekilmesi gerekiyor. Umarım yanlıştan dönülür” şeklinde konuştu.