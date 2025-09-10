Yandaşa özel ihale verildi

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı ve Övündüler mahallelerinde bulunan 2 parselin (101 ada 22 parsel-127 ada 1 parsel) satışı için 10 Eylül’de açık artırma toplantısı düzenleyecek. Açık artırma toplantısı, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Bilkent Otel’de yapılacak.

MA'nın haberine göre, Emlak Yönetim’in sitesinde yer alan Müzayede Şartnamesi’ne göre, parsellerin büyük bölümü Küçük Sanayi Alanı’ndan oluşuyor. Diğer bölümler ise imar planında Ticaret Alanı ve Akaryakıt Tesis Alanı olarak yer alıyor. Parsellerin teminat tutarı 50 milyon TL, muhammen bedel ise 1 milyar 361 milyon 850 bin 591 TL olarak belirlendi. Şartnamede, taşınmazların tek lot olarak satışa sunulacağı kaydedildi.

Ayrıca dikkat çekici bir maddeye yer verildi. Şartnamede, “Üyelerinin en az yüzde 25’inde Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilmiş Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı bulunan Kooperatifler teklif verebilecektir” maddesi yer aldı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da söz konusu maddeyi karşılayabilecek tek bir kooperatif bulunuyor; Sınırlı Sorumlu Disider Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi. Kooperatifin bağlı olduğu Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER), iktidara yakınlığıyla biliniyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde Şeyhmus Akbaş bulunurken, kooperatifin sorumluluğu ise Mesut Altun’da. Derneğin yöneticileri sık sık AKP Diyarbakır Milletvekili ve Meclis Çevre Komisyonu Başkanı Galip Ensarioğlu ile hareket ederek, ortak programlarda poz veriyor.