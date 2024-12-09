Yandaşa RTÜK hoşgörüsü!

RTÜK Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, TGRT Haber’in beş aydır kaçak yayın yaptığını açıkladı. Taşcı, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, aylardır lisanssız yayın yapılmasını görmezden geliyor” dedi. Taşcı, iktidarı eleştiren herhangi bir kanalın kesinlikle lisanssız yayın yapamayacağının altını çizerek şöyle dedi:

“Tüm hukuki sorumluluklarını yerine getiren Sözcü TV tam 1.5 yıl boyunca RTÜK’ten lisans bekledi. Ebubekir Şahin keyfi tutum sergiliyor, TGRT Haber söz konusu olduğunda adeta, ‘Üç maymun’ oynanıyor. Bu durum asla hukuki bir bakış açısıyla açıklanamaz, açıkça siyasi bir tutumdur. Ancak RTÜK Başkanı da bilmelidir ki kaçak yayını görmezden gelmesinin elbette hukuki sonuçları olacaktır.”

RTÜK Başkan’na, “Kaçak yayına müdahale etmek için Saray’dan talimat mı bekleniyor?” diyen Taşcı, şunları söyledi: “İronik olsa da RTÜK Başkanı’na hem görevini hem de RTÜK’ün özel yasasını hatırlatmak gerekiyor. Kaçak yayına göz yummayıp, derhal TÜRKSAT ile de görüşerek bu yayını sonlandırmak ve gerekli girişimlerde bulunmak, yasanın açık bir emridir. Bu konu, RTÜK Başkanı’nın keyfi takdirine ya da tartışmaya açık değildir. Kanun nettir, ‘Kaçak yayın anında kesilir, uydudan indirilir ve cihazları da mühürlenir.’ Yapılması gereken de budur.”