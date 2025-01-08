Yandaşı besleyip yurttaşı unuttular

Antep’teki talan ve yağma projeleri iktidar eliyle devam ediyor. 2019 yılında AKP’nin büyük bir müjdeyle duyurduğu “Her yıl 100 bin konut” projesi, Antep’te dar gelirli aileler için ekonomik çıkmaza girdi. Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerine başvuran binlerce yurttaş, bir yandan 6 yıldır anahtar teslimini beklerken bir yandan da artan borç yükü ve adaletsizlikle karşı karşıya kaldı.

Kentin diğer ilçelerinde ise barınma krizi derinleşti. 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan Nurdağı’nda rezerv sorunu büyüdü. Yavuzselim Mahallesi’nde yürütmeyi durdurma kararına rağmen alanda şirket tarafından sarıldı, yollar kapatıldı. Kentin şantiye alanına dönmesine tepki gösteren yurttaşlar “Yandaşı zengin etmek için çalışıyorlar” dedi.

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

2019 yılında ödeme planlarıyla vatandaşlara sunulan Kuzeyşehir ve Güneyşehir konut projelerinde, binlerce aile ev sahibi olma hayali kurarken 6 yıldır süren gecikmeler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Kuzeyşehir projesinde 2 bin 200 hane, Güneyşehir projesinde ise bin 900 hane olmak üzere toplam 4 bin 100 hane, hem ekonomik hem de psikolojik olarak zorluklarla mücadele etmek zorunda bırakıldı.

Kuzeyşehir sakinlerinden Mesut Bilici, 6 senelik süreci şöyle anlattı: “2019 yılında evlerimize yazıldık. Bize, 36 ay içinde teslim edileceği ve sabit ödeme yapacağımız söylendi. Ayrıca KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Ancak zamanla söz verilen şartların hiçbiri yerine getirilmedi. Ödemeler memur maaşı artışına endekslendi ve bu da bizi ekonomik anlamda çok zorladı. Bugün ödediğimiz taksitler 10 bin TL seviyesinde. Maaşımızın yarısını bu ödemelere ayırıyoruz, geriye kalanla 5 kişilik bir aileyi geçindirmemiz imkânsız hale geliyor. Projenin teslimatı hâlâ tamamlanmadı. Ocak ayında sadece bir kısmın anahtar teslimi yapılacakken, geri kalan bölümlerin teslimatının yaz aylarını bulabileceği ifade ediliyor.”

Projede, emekliler ve dar gelirliyi zorlayacağını söyleyen Bilici, “Bir emekli, 14 bin 500 TL maaş alıyorsa ve bunun 10 bin TL’sini taksit olarak ödüyorsa kalan 4 bin 500 TL’si ile faturaları, gıdayı ve diğer temel ihtiyaçları karşılaması nasıl mümkün olabilir? Bu planlamalar dar gelirliyi tamamen göz ardı ediyor” dedi.

Yetkililere seslenen Bilici, “Bir yandaş firmayı zengin etmek için bu haneleri perişan ediyorsunuz. Bize verdiğiniz sözleri tutun ve evlerimizi bir an önce teslim edin. TOKİ özel sektörü geçmiş durumda. Söz verilen tarihe uyun, ekonomik şartları tekrar vatandaş lehine düzenleyin” diye konuştu.

ANAHTAR TESLİMİ YAPILSIN

Kuzeyşehir ve Güneyşehir’deki yurttaşların talepleri şöyle:

1- KDV oranı yeniden yüzde 1’e düşürülmeli.

2- Taksitler sabitlenmeli ve dar gelirlinin ödeyebileceği seviyeye çekilmeli.

3- 240 ay vade seçeneği tekrar devreye alınmalı.

4- Anahtar teslimleri bir an önce yapılmalı.

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MAHKEME KARARI SAYILMADI

Maraş merkezli depremlerden en çok hasarı Nurdağı ve Islahi’ye ilçeleri aldı. Depremin üzerinden neredeyse 2 sene geçmesine karşın barınma krizi çözülmedi. İktidarın depremin ardından 1 sene içinde konutları teslim edeceğine yönelik sözleri havada kaldı. Antep’te 22 bin 66 binanın inşaatı sürerken 13 bin 660 bina ise hâlâ bitirilemedi. Konutların teslim edilmemesi bir yana rezerv sorunu da çözümsüz bırakıldı.

‘Rezerv alan’ ilan edilen Antep’in Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen şirketlerin baskısına karşı yurttaşlar direniş başlattı. Şantiye çalışmalarının devam ettiği mahallede, yollar kapatıldı, binalar etrafı şantiye alanlarıyla sarıldı. Depremden sonra mahallenin doğalgazının kesildiğini söyleyen mahalle sakinleri süreci şöyle anlattı:

“Mahalle olarak yıkım kararına karşı hukuki süreç başlattık ve yürütmeyi durdurma kararı aldık. Ancak buna rağmen, şantiyeler mahallemizin her yanında faaliyete devam ediyor. Yollarımız kapatılıyor, evlerimizin altına ve yakınına şantiye kurularak bizi zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Firma bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi. Belediye, kaymakam ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’yla görüşüldü, ancak onlarda sessiz kaldı. Eğer binalarımız güvensiz olsaydı zaten şu ana kadar yıkılmış olurdu. Evlerimizin hepsi sağlam. Buna rağmen yıkım yapmak için mahalleyi terk etmemizi istiyorlar. Biz ise bu karşı zor durumdayız; kış günü çıkacak bir yerimiz yok.” Mahallede yaşayan yurttaşların çoğunun yaşlı olduğunu söyleyen halk, yetkililere seslenerek sürecin hukuka uygun ilerletilmesini ve şirketin mahalleden uzaklaştırılması yönünde çağrı yaptı.