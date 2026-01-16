Yandaşı var etme fonu

Ekonomik krizin on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum ettiği dönemde iktidar çevresindeki “Şanslı azınlık” olarak nitelendirilen kesimler, daha da zenginleşti.

Kamu kaynaklarının kullanım şeklini tartışmaya açan yeni bir örnek daha belgelendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başında bulunduğu Türkiye Varlık Fonu’nca kullanılan araçların büyük bölümün, AKP eski milletvekilinin oğlunun şirketinden kiralandığı öğrenildi. CHP Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14 Ocak 2026 tarihli toplantısında fon tarafından kiralanan araçları gündeme getirdi.

Akay, “Kiralamaların nereden yapıldığına baktım. Celiz Filo diye bir şirket çok dikkatimi çekti. Araçların büyük bir bölümü buradan kiralanmış” dedi. Fon’un kiralık araçlar listesine göre, 2021-2024 döneminde kiralanan ve bazıları hâlen kullanılan 58 araçtan 41’i için Celiz Filo tercih edildi. Celiz Filo’nun Ticari Sicil kayıtları ise şirketin AKP ile yakınlığını ortaya koydu. Şirketin, 24, 25 ve 26’ncı Dönem AKP Milletvekili ve AKP’nin Mart 2024 Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz’in oğullarına ait olduğu belirlendi. CHP’li Akay, BirGün’e şu değerlendirmeleri yaptı: “TVF’de ortaya çıkan bu tablo, kamunun nasıl bir anlayışla yönetildiğini net biçimde göstermektedir. Kamuya ait araç filosu ve kiralama imkânları ortadayken tercihin iktidara yakın şirketlerden yana kullanılması ne tasarrufla ne de kamu yararıyla açıklanabilir. Geçim sıkıntısının her haneyi kuşattığı, vatandaşın sofrasının her geçen gün biraz daha küçüldüğü bir dönemde, Varlık Fonu’nun kaynaklarının belirli isimler etrafında dolaşıma sokulması kabul edilemez. Bu Fon milletin alın teridir, siyasi yakınlıklarla yönlendirilecek, keyfi tercihlerle dağıtılacak bir bütçe değildir.”