Yandaşlar arasında Kılıçdaroğlu tartışması: Dikkat çeken ifadeler

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından CHP'nin mevcut yönetimini hedef alıp yaptığı 'arınma' çıkışının ardından hali hazırda istinafta olan 'mutlak butlan' davası için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"KARAR CUMA GÜNÜ UYAP’A YÜKLENEBİLİR" İDDİASI

AKP'ye yakınlığı ile bilinen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, katıldığı canlı yayında CHP kurultay davasına ilişkin “Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Atik, olası butlan kararı için özellikle cuma gününün seçildiği ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların 9 gün kapalı olacak olmasının 'ekonomik etkileri sınırlamak' açısından avantaj olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

TAYYAR'DAN ATİK'E YANIT

Canlı yayında Atik’in açıklamalarına yanıt veren eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ise iddialara temkinli yaklaştı. Tayyar, "Ankara'da cuma akşamı butlan kararı olur diyenleri görüyorum. Mayıs başında UYAP'a yüklenecekti, ertelendi. Bizim söylediklerimizle ilgili tersi bir gelişme olmadı. Beklentim Temmuz ayında çıkacağı.” ifadelerini kullandı.

CEM KÜÇÜK İLE FATİH ATİK CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Cem Küçük ile Fatih Atik arasında yaşanan sert tartışma oldu. Küçük, yayında Fatih Atik’e tepki göstererek, “Biraz duruşunuz olsun. Bana Kılıçdaroğlu’nu savunmayın. Dün Baykal gitti iyi adam oldu, Kılıçdaroğlu gitti iyi adam oldu, yarın Özgür Özel gider ona da iyi adam dersiniz…” ifadelerini kullandı.