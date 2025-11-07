Yandaşlar birbirlerine girdi

Haber Merkezi

Yeni Şafak gazetesinin önceki günkü manşetinden Bahçeli’ye isim vermeden cevap vermesinin ardından dün de MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi Yeni Şafak’ı hedef aldı. Gazete sür manşetinde "Yeni Şafak ‘terörsüz Türkiye’ye darbe vurmak istedi, arşivlerle rezil oldu! Derdiniz ne sizin?" başlığıyla yayımlandı.

Tolga Polat imzalı haberde şu ifadeler kullanıldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da arka çıkmasıyla devlet projesi hâline getirilen ‘terörsüz Türkiye’ süreci yeni bir aşamaya girdi. Devlet Bahçeli’nin, TBMM’de kurulan komisyonun İmralı’ya gitmesi önerisini baltalamak için Yeni Şafak gazetesi harekete geçti. Gazete, bir anket firmasının araştırmasına dayanarak yaptığı haberle süreci baltalamaya çalıştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun heyetinden seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya gitmesi gerektiğini, “ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajların alınabileceğini”, bu sayede sürecin güçleneceğini söylemişti."

Yeni Şafak’ın son günlerde yayın politikasında köklü değişikliklere gittiği iddia edilen haberde "Yeni Şafak ise pişmiş aşa su katmayı sürdürüyor. Gazete, art arda yaptığı haberlerde AK Parti’nin ekonomi politikasını eleştirmiş, faizler üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i gazetenin ana manşetinden defalarca açık bir şekilde eleştirmişti. Gazete, yüksek faiz uygulanmasına rağmen enflasyonun hâlâ yüksek olmasını, faiz politikası ile beklenen sonuçların uyuşmaması olarak yorumlamıştı. Mehmet Şimşek ise bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Eleştirenler ya bizi duymuyor ya da kötü niyetliler” demişti.

Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı “dezenflasyon patikası”nın çok net olduğunu ve uygulamaların bu çerçevede ilerlediğini kaydetmişti."