Yandaşlar gökyüzünü çok sevmiş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’nun, Rönesans’ın uçağıyla yurtdışına gitmesi tartışılmaya devam ediyor. Ancak sadece Rönesans, değil Kalyon’dan Limak’a Cengiz’den Tosyalı’ya kadar iktidara yakın birçok şirket özel uçak kiralıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yandaş Rönesans Holding'in özel jetiyle yurtdışına gitmesi tartışılmaya devam ediyor. Ancak havacılık alanına ilgisi olan tek yandaş şirket Rönesans Holding değil.

İktidara yakınlığıyla bilinen, kamudan milyarlarca liralık ihaleler alan şirketlerin çok sayıda özel uçağı var.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) verilerine göre, Türkiye’de “Hava taksi” ruhsatı verilen 45 şirket var. Bu şirketler arasında Kalyon’dan Cengiz’e Limak’tan Tosyalı’ya kadar çok sayıda şirket yer alıyor.

Özel uçak kiralama ruhsatı olan şirketler ve sahipleri ise şöyle:

Cengiz Havacılık: Havacılık şirketi, Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’e bağlı. Bünyesinde VIP helikopter ile iş jeti var. Çevre katliamı projeleriyle de hafızalara kazınan Cengiz Holding’e bağlı şirketler özellikle AKP iktidarı döneminde kamudan milyarlarca liralık ihaleler aldı.

Limak Havacılık: Limak Holding’e bağlı şirketin internet sitesinde “Limak Havacılık, Limak’ın uluslararası, bölgesel ve özel havalimanlarından 7/24 hava taksi hizmeti sunuyor” açıklaması yer alıyor. Limak Holding’in sahibi ise uzun yıllardır iktidarla yakın ilişkiler içerisinde olan Nihat Özdemir. Limak Holding’in baraj ve barajlar üzerine kurduğu HES’ler, doğa tahribatına, tarihi dokunun zedelenmesine ve yok olmasına sebep olmuş, bu durum büyük tepkilere neden olmuştu.

Rec Havacılık: Rönesans Holding’e bağlı bu şirketin uçağı ile Ulaştırma Bakanı Uraloğlu kısa süre önce yurtdışına gidip geldi. Son yılların en büyük ihalelerinden biri olan Ankara Adalet Sarayı’nın ihalesini alan Rönesans Holding, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yanı sıra Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı da inşa etmesiyle biliniyor. Şirket aynı zamanda da milyarlarca lira kira ödenen tartışmalı şehir hastanelerinin ihaleleri ile birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini almasıyla gündeme geldi. 11 şehir hastanesinden, Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam beş şehir hastanesini Rönesans Holding işletiyor.

Zorlu Air Havacılık: Bu havacılık şirketi de iktidara yakınlığıyla bilinen Zorlu Holding’e bağlı. Zorlu holding son yıllarda peş peşe çevre katliamlarına imza atıyor.

Go Jet Havacılık: Şirketin sahibi SHGM Genel Müdür Yardımcılığı’ndan emekli olan Oktay Erdağı, Isparta’daki uçak kazasında görevi kötüye kullanmaktan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Marmara Sınai Ticari Yatırımlar: Şirket, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı Fuat Tosyalı’ya ait. Tosyalı aynı zamandan 2018 yılından beri Türkiye Varlık Fonu’nun da yönetim kurulu üyesi.

Kly Hava ve Deniz Turizmi: İktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon Holding’e bağlı. Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren şirket Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.

Kalyon Güven Hava Taşımacılığı: Kalyon Holding’in sahibi olan Cemal Kalyoncu’nun kardeşi Turan Kalyoncu şirketin ortakları arasında.

Ziver Havacılık: Şirket, kamudan milyarlarca liralık ihaleler alan Veysel Demirci’ye ait.

Vizyon Havacılık: Şirketin sahibi, AKP’li Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) beş günde bir ihale alarak tartışmalara neden olan Ali Okan Çam.