Yandaşlar hızını alamadı: "Esad’ı yargılayamıyorsak içimizdeki adamlarını yargılayalım"

ABD ile İsrail’in Direniş Ekseni ittifakını çökertme politikasıyla eşzamanlı olarak Suriye’de HTŞ çatısı altındaki cihatçı örgütlerin Şam’ı ele geçirip Beşar Esad’ı devirmesi, Türkiye’de iktidar ve ona yakın çevreler tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye'nin de "terör listesi"nde yer alan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütünü alkışlayan yandaş medya, şimdi de Suriye meselesi üzerinden iç muhalefeti sindirme politikalarının izlenmesi gerektiğini savunmaya başladı.

Yeni Şafak gazetesinin başındaki isim Hüseyin Likoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zalim Esad'ı yargılayamıyorsak, içimizdeki adamlarını yargılayalım” dedi.

Likoğlu bunun yanında, Saadet Partisi’nin eski genel başkanlarından Mustafa Kamalak’ın yaptığı Suriye değerlendirmesini de alıntılayarak, “Bunları Esad'ın işlediği insanlık suçlarının ortağı olarak yargılamak gerekiyor. İnsanlık Rejimin cezaevlerindeki vahşeti konuşurken, bu Moskova kaçkını Zalimoğlu zalim Esad'a mektup yazıyor. Bir de utanmadan 10 Aralık imzası atıyor” ifadelerini kullandı.

Yandaş yazarın bu paylaşımına destek de gecikmedi. Likoğlu’nun sözlerini alıntılayan eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, “Katılıyorum” dedi.