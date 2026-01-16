Yandaşlar "İmamoğlu'nun Jeti" dedi: Sahibi "CHP'ye vermem" diyen AKP'li müteahhit çıktı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamına sokulmaya çalışılan, iktidar medyası tarafından "İmamoğlu’nun jeti" olarak lanse edilen ve içinde "uyuşturucu ile kumar partileri düzenlendiği" iddia edilen uçağın gerçek sahibi belli oldu.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre jetin AKP'li iş insanı Veysel Demirci'ye olduğu ortaya çıktı.

İDDİALAR VE GERÇEKLER

İktidara yakın medya organları, uyuşturucu operasyonunda adı geçen Murat Gülibrahimoğlu'nun kullandığı TC-VED kuyruk numaralı jeti İmamoğlu ile ilişkilendirmişti.

Ancak kayıtlar, söz konusu uçuşların yapıldığı Ekim 2022 tarihinde uçağın Ziver Holding iştiraki Ziver Air'e ait olduğunu belgeledi.

"KOYU REİSÇİYİM, CHP'YE UÇAK VERMEM"

Şirketin sahibi ve eski AK Parti Elazığ milletvekili aday adayı Veysel Demirci, uçağın İmamoğlu’na tahsis edildiği iddialarını sert bir dille yalanladı.

Demirci, "Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim. Koyu Reisçiyim, herkes beni tanır. Benim hassasiyetimi bilirler, CHP’ye uçak kiraya vermezler" ifadelerini kullandı.

AKP'YE YAKIN İŞ İNSANINA SATMIŞ

Bahse konu jetin, Haziran 2022’de Ziver Air’e, oradan da Eylül 2024’te AKP’ye yakın iş insanı Gürkan Dölekli’nin olan Güven Air’e satıldığı bildirildi.