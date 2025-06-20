Yandaşlar Merkez Bankası'na kazan kaldırdı: İşsizlik ve iflaslar kapıda!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası''nın dün yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46'da sabit tutması, iktidara yakın medya kuruluşlarının hedefi oldu.

YENİ ŞAFAK: MERKEZ SÜREKLİ BAHANE ÜRETİYOR

Yandaş Yeni Şafak gazetesi, Merkez Bankası'nın faizi enflasyonun üstünde tutmasını, "Merkez'in yüksek faiz inadı" başlığıyla eleştirdi. Merkez Bankası'nın sürekli bahane ürettiğini ifade eden Yeni Şafak, yüksek faizin üretim ve yatırımları baltaladığını, enflasyonu düşürmeyi de zorlaştırdığını yazdı.

TÜRKİYE: İŞ DÜNYASI VE YATIRIMCI İSYANDA

Türkiye Gazetesi ise Merkez'in faiz kararını, 'para faizde, piyasa krizde' başlığıyla gördü. Bankaların kredi musluğunu kapattığı ifade edilen haberde, işsizlik ve iflasların kapıda olduğu uyarısı yapıldı.

MERKEZ BANKASI NEDEN FAİZ İNDİRMİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonun ardından faizde indirim trendine son vermiş, yüzde 50'den yüzde 42,5'a kadar düşürmüş olduğu politika faizini yeniden yüzde 46'ya yükseltmişti. Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından 2 aydır faizi indirmemesi eleştiri konusu olmuştu.

Merkez Bankası, dünkü toplantıda faizi indirmeme sebebini, 'küresel ticaretteki korumacılık eğilimleri ve jeopolitik riskler' olarak gerekçelendirmişti.