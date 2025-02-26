Yandaşlar şimdi de İmamoğlu’nun doğum tarihine taktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik baskılar devam ederken, son ortaya atılan iddia bu konuda bir sınırın olmadığını gözler önüne serdi.

Son olarak üniversite diplomasıyla ilgili soruşturma başlatılan İmamoğlu’nun, doğum tarihi de dile dolandı.

İktidara yakın medya unsurlarından Fuat Uğur, Ekrem İmamoğlu’nun 1987 yılında üniversiteye başlamasının normal olmadığını savundu.

Uğur paylaşımında “71 doğumlu olup 87 yılında üniversiteye başladığına göre 4 buçuk yaşında ilkokula başlamış. Ya da doğum tarihi de usulsüz” ifadelerini kullandı.

Yandaş kalemin bu paylaşımının ardından İmamoğlu’na doğum tarihiyle ilgili bir soruşturma açılıp açılmayacağı merak konusu.