Yandaşlardan Mansur Yavaş'a operasyon sinyali

İktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerde bugün Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir inceleme başlatıldığı şeklinde çıkan haberler dikkat çekti.

Yandaş gazeteler Sabah ve Yeni Şafak'ta çıkan haberlerde Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkânlarını siyasi propaganda için kullandığı gerekçesiyle soruşturma izni" istendiği ifadeleri yer aldı.

Sabah bunu dördüncü bir operasyon olarak duyururken Yeni Şafak'ın kaynak belirtmediği haberinde soruşturma ile ilgili "başlattı" ve "başlattığı öne sürüldü" şeklinde çelişkili ifadeler kullanıldı.

YENİ GİBİ DUYURDULAR

Söz konusu haberlere konu olan incelemenin Mansur Yavaş'a yönelik açılan önceki soruşturmada yer aldığı biliniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni istemiş, İçişleri Bakanlığı 22 Kasım 2025 sabah saatlerinde bu talebe olumlu yanıt vermişti.

Soruşturmanın detaylarında Yavaş hakkında belediyenin özellikle hastane önleri ve yoğun üniversite bölgelerinde 13 ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı yapması ve Ankapark şikayetlerinin soruşturma konusu yapıldığı belirtilmişti.

Aynı gün yansıyan haberlerde Mansur Yavaş’ın Çankırı ve Karabük mitinglerinde bazı personelleri görevlendirdiği iddiasıyla inceleme başlatıldığı bilgisine de yer verilmişti.