Yandaşların ikiyüzlülüğü

Haber Merkezi

ABD’de 83 yaşında hayatını kaybeden Fethullah Gülen’in ölümünün ardından gazete manşetleri ‘hain’ sözleriyle atıldı.

AKP ile devlet içerisinde paylaşım savaşı sonrası terör örgütü listesine alınan Fethullahçılar için daha önce ‘Hocaefendi’ diyerek övgüler düzenleyen gazetelerin manşetleri ise dikkat çekti.

Evrensel’in haberine göre Gülen’in ölüm haberini gazeteler “iblis”, “hain”, “geberdi” gibi başlıklarla görülürken Sabah’ın manşetinde “Vatansız hainin ibretlik sonu” ifadelerine yer verirken Türkiye Gazetesi’nde, “Ömrü İslam’a düşmanlık ve vatana ihanetle geçti, Baş Hain Öldü” denildi.

Yeni Şafak “Devlete, millete, İslam’a ve nesillere ihanet etti, Asrın haini öldü”, Akşam “Hain öldü”, Akit “Zalimler için yaşasın cehennem, Hain öldü”, Takvim “Vatan haini öldü” manşetlerini attı.

Demirörenlerin Hürriyet’i “İblis öldü”, Posta “Ateşi bol olsun” başlıklarını kullandı.

MHP’nin yayın organı Türkgün “Hain geberdi” derken, Nurcuların yayın organı olan Yeni Asya gazetesi sadece sol köşeden “Fethullah Gülen öldü” başlığına yer verdi. Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 20 Ekim’de Gülen için rahmet dilemişti. Hüdapar’a yakınlığıyla bilinen Doğru Haber gazetesi ise ölümü manşetinin hiçbir yerinden vermedi.

Bugün “hain” ve “zalim” diyen gazetelerin geçmişte Fethullah Gülen için “hocaefendi”, “hizmet hareketi”, “Gülen Cemaati Lideri” gibi sıfatlar kullanması ise unutulmadı.

Yeni Şafak gazetesi 6 Nisan 2012 Cuma günü 1. sayfasından verdiği haberin başlığında paylaşım savaşı reddederek “Hizmetin iktidarı paylaşma hedefi yok” başlığını kullanmıştı.

29 Kasım 2013’te ise Akit gazetesi manşetinde “Gülen’i Ak Parti kurtardı” başlığını kullanıyordu. Gazete haberinde “2000 yılında, 10 yıl hapis talebiyle DGM’de yargılanan Fethullah Hocaefendi; 2006 yılında AK Parti Hükümetinin Terörle Mücadele Kanunu’nda yaptığı değişiklikle beraat etti” diyordu. Gazete manşetlerinin yanı sıra bugün “Ateşi bol olsun”, “Cehennemde yan” diyen pek köşe yazarları da geçmişte “Hocaefendi”, “Gülen hareketi”, “seviyoruz” sözlerini söylüyordu. Nazlı Ilıcak’ın “Muhterem hocamız” dediği Fethullah Gülen için Rasim Ozan Kütahyalı “Ben Fethullah Gülen’i seven bir insanım” diyordu. Hilal Kaplan sosyal medyadaki paylaşımında “Hocaefendinin tekrar bu kürsülerden sesleneceği günler gelecek mi acaba?​” diye sorarken Abdülkadir Selvi “Ne olur hocam, gün bu gün. İş şirazesinden çıkmak üzere. Türkiye’ye dönün artık” ifadelerini kullanıyordu. Nagehan Alçı, “FETÖ tabirini ilk kullananlardan biri olarak geriye dönüp onca mücadele, onca tartışmaya ve kavgaya bakıyorum da Fethullah Gülen bu ülkenin gerçek bir hukuk devleti olmasını engelledi, geleceğini çaldı.”