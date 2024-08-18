Yandaşlığın özel mükâfatını aldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yandaş gazete Yeni Şafak’ın da sahibi olan Albayrak Grubu için bir kıyağa daha imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Albayrak Grubu’na bağlı Varaka Kağıt Şirketi için Bursa Orhangazi’deki bir alan “özel endüstri bölgesi” ilan edildi. Varaka Kağıt’ın bağlı olduğu Albayrak Grubu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Nuri Albayrak ve ailesine ait.

SAĞLANAN KIYAKLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, “özel endüstri bölgesi” adı altında yandaş şirketlere Hazine arazileri 49 yıllığına tahsis ediliyor, yurttaşlara ait araziler de devlet eliyle kamulaştırılıyor. Altyapı ve proje giderleri de kamu bütçesinden karşılanırken şirketler ruhsat, emlak ve damga vergilerinden muaf tutuluyor. Tüm bunların üstüne bir de Cumhurbaşkanı kararıyla ek teşvikler veriliyor.

Sağlanan ayrıcalıklar şu şekilde sıralandı:

• Altyapı masraflarını Bakanlık karşılıyor,

• Devlet, şirketler için yurttaşların arazilerini kamulaştırıyor,

• Plan ve projeler Bakanlıkça onaylanıyor,

• Ruhsat ve izinler Bakanlık tarafından veriliyor, şirketler harç bedeli ödemiyor,

• Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına tahsis ediliyor,

• Bölge içerisinde yer alan bütün binalar emlak vergisinden muaf,

• Damga vergisinden de muaflar,

• Tüm bunların yanında Cumhurbaşkanı ek teşvikler belirleyebilir.

“Özel endüstri bölgesi” ilan edilen yandaş şirketler ise şöyle:

• Adana’daki Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi’nin yönetici şirketi Cumhurbaşkanlığı saraylarını inşa edip şehir hastaneleri işleten Rönesans Holding.

• Konya Karapınar Enerji Endüstri Bölgesi’ni Kalyon Holding kurdu.

• Zonguldak’taki Filyos Endüstri Bölgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Fuat Tosyalı’nın sahip olduğu Tosyalı Holding’in yönetiminde.

• Niğde Bor Enerji Endüstri Bölgesi yine Kalyon’un kontrolünde.

• İstanbul Silivri Endüstri Bölgesi Maxicells İlaç Şirketi tarafından işletilip yönetiliyor. Kıyak sağlanan Maxicells İlaç Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a ait.

• Hatay, Adana ve Osmaniye’de bulunan Cebelitarık Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi de yine yandaş Tosyalı Holding’in yönetiminde.