Yandaşlıklarının sebebi ‘duygusal’

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yandaş kanalları boykot çağrısı uzun süredir tartışılıyor. İktidar kanadı bunun kanallara sansür olduğunu ve özgür basına müdahale olduğunu iddia ediyor. Ancak bu kanalların ve bağlı oldukları medya gruplarının iktidarla kurdukları ilişki dikkat çekici. Kanalların patronları aldıkları kamu ihaleleriyle yaptıkları işlerle gündemden düşmüyor. Yapılan işler ve ortaklıklar da bu medya gruplarının iktidardan bağımsız hareket edemeyeceğini gösteriyor.

Bu medya gruplarının başında elbette Turkuvaz Medya geliyor. İktidarın gayriresmi sözcülüğünü yapan Turkuvaz Medya Kalyon Ailesi’nin yönettiği Zirve Holding’in. Medya grubunun içinde ATV, A Haber gibi kanalların yanı sıra Sabah, Takvim gibi iktidarın borazanlığını yapan gazeteler bulunuyor. Bu durumun nedeni sorgulandığında Zirve Holding’in içinde bulunduğu işleri görmek yeterli. Kalyon Grup tarafından yapılan işler arasında şunlar dikkat çekiyor: Çayırhan B Termik Santrali, 3. Havalimanı, Melen İsale Hattı, Bakırköy Adalet Binası, İstanbul Şile Ağva Yolu. Kalyon’un ayrıca birçok projede iktidara yakın Cengiz, Limak, IC İçtaş gibi holdinglerle ortaklığı bulunuyor.

İktidara Turkuvaz Medya kadar yakın olan gruplardan biri de Albayraklar. Bünyesinde Yeni Şafak ve TV Net’i bulunduran Albayrak Grubu’nun da aldığı işler Kalyon Grup kadar dikkat çekici. İşte Albayrak İnşaat’ın yaptığı işlerden bazıları: Taksim 4. Levent Metro, Trabzon Limanı, Kâğıthane Başak Konutları. Albayrak İnşaat da ayrıca Doğuş, Cengiz gibi holdinglerle ortaklık yapıyor.

Bu dönemde en çok tartışılan grupların başında Doğuş Holding geliyor. Doğuş Holding bünyesinde Star TV, NTV, Kral TV gibi kanallar bulunduruyor. Erdoğan’la yakın ilişkileri bulunan Ferit Şahenk’in yönettiği Doğuş Holding İstanbul Metrosu Taksim Şişli, Bomonti Bira Fabrikası Dönüşümü, Boyabat HES, Galataport Salı Pazarı Limanı gibi işleri var. Grup aynı zamanda Kadıköy Kartal Metro ve Taksim 4. Levent Metro’yu iktidara yakın şirketlerle ortak yaptı. Özel’in en çok dillendirdiği gruplardan biri de Demirörenler. Bünyesinde CNN Türk, Kanal D gibi kanalların yanı sıra Hürriyet ve Milliyet gibi iktidar diliyle yayın yapan gazeteler ile DHA’yı barındıran Demirörenler, medya grubunu Ziraat Bankası’ndan kendisine verilen krediyle almıştı. Kredinin ödenmemesi uzun süre konuşuldu. Demirören’in ayrıca Kemer Country, İSKİ Silivri Deniz Deşarjı İnşaatı, Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi gibi projeleri bulunuyor.

Boykot listesinde olan diğer bir grup ise İhlas Holding. Bünyesinde TGRT ile Türkiye gazetesinin yanı sıra İHA’yı da barındıran holding AKP’ye ilk günden verdiği destekle biliniyor. Elbette bu destek de tesadüf değil. İhlas Holding’in de ülke genelinde birçok maden projesi bulunuyor. Holding’in sitesinde yer alan bilgilere göre ülke genelinde madencilik faaliyeti sayısı tam 61. Bunlar içinde en önemlileri Çanakkale Madeni ile İzmir Çinko Kurşun Madeni.

Son olarak boykot listesinde olmasa da en çok tartışılan kanallardan biri de Habertürk oldu. Can Holding’in geçen aylarda CİNER Holding’den satın aldığı medya ağında Show TV, Bloomberg gibi kanallar da bulunuyor. Medya ağının satılmasında Ciner’le iktidarın yaşadığı problemlerin etkili olduğu iddia edilmişti. Can Holding medya patronluğunun yanı sıra Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji gibi eğitim kurumlarını bünyesinde barındırıyor. Holding ayrıca geçen yıl Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park pistinin ihalesini almıştı. İhale daha sonra idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti.