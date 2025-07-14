Yandaşta süreç heyecanı

Haber Merkezi

PKK’nin Süleymaniye’de düzenlediği temsili silah bırakma törenin ardından yeni bir sürecin kapısının aralandığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri yandaşların manşetlerine yansıdı. Erdoğan’ın "Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik" ifadelerini ile “Bugün Malazgirt ruhu, bugün Kudüs ittifakı, bugün İstiklal savaşının nüvesi yeniden şekilleniyor” şeklindeki sözleri yandaşları heyecanlandırdı. Pek çok gazete hükümetin yeni bir zafer elde ettiğini vurgularken yandaşlar kalemler de köşelerinde AKP, MHP ve DEM Parti’nin yeni bir ittifak kurduğunu savundu.

Hürriyet, “Erdoğan’dan tarihi konuşma, yeni dönemi ilan etti” manşetiyle çıktı. Erdoğan’ın, “Bu süreçte Meclis’te DEM ve MHP ile birlikte yürüyeceğiz” sözleri de manşete taşındı.

Sabah ise “Erdoğan’dan 85 milyonu kapsayacak tarihi manifesto” üst başlığıyla verdiği haberde “Kardeşlik yüzyılı” başlığı attı. Erdoğan’ın “AKP, MHP ve DEM Parti” vurgusu da manşette yer aldı. Gazetenin yazarı Mahmut Övür de köşesinde bu ittifakı “Sivil bir anayasa yapmanın ilk işareti” olarak tanımladı.

Yandaş gazetelerden Yeni Şafak da manşetinde “Malazgirt Ruhu, Kudüs İttifakı” ifadelerini kullandı. Üst başlıkta ise, “Türkiye, Türk, Kürt, Arap kardeşliğiyle büyüyecek” denildi.

Milliyet gazetesi ise “Büyük Türkiye’nin şafağı söküyor” ifadeleriyle çıktığı manşetten yeni dönem övgüsü yapıldı.

AKP’DEN YALANLAMA

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik" açıklamasına ilişkin konuştu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve, terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve" dedi. Meclis komisyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, konunun Meclis Başkanı’nın takdirinde olduğunu belirterek, "Zannediyorum çok haftalara sarih olmayan, günler içerisinde öyle bir komisyonun kurulduğunu hep beraber göreceğiz" dedi.