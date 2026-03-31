Yandaştan al haberi: Mutlak butlan ciddiye bindi!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken, 'mutlak butlan' tartışması da gündeme getirilmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'sonuç odaklı değil, süreç odaklı' dediği davada gözler İstifaf Mahkemesi'nin vereceği kararda.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "mutlak butlan işinin ciddiye bindiğini" yazdı.

Selvi, "Ankara kulislerinde İstinaf Mahkemesinin Ankara 42.Asliye Hukuku Mahkemesi'nin verdiği kararı bozacağı konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, Hürriyet'te yayımlanan yazısında şunları söyledi:

"CHP Kurultayı’yla ilgili “mutlak butlan” kararı tam bir yılan hikayesine döndü. Önce madde madde gidelim. CHP’li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP Kurultayı’nın iptali hakkında dava açtı. Lütfü Savaş’ın talebi kabul edilse CHP’ye “mutlak butlan” kararı alınması gündemdeydi. Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi,“konusuz kalması” ve “aktif husumet yokluğu” nedeniyle iptal davasının reddine karar verdi. Yani mutlak butlan kararı vermedi. Lütfü Savaş bunun üzerine kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Şimdi İstinaf Mahkemesi’nden çıkacak karar bekleniyor..



Kılıçdaroğlu şu tarihte CHP’nin başına geçecek’ diye yayınlar yapan gazeteciler oldu. Ama bu haberler doğru çıkmadı. Ben hem onlardan hem de Kılıçdaroğlu ekibinden bağımsız olarak takip ediyorum. Bu kez mutlak butlan işi ciddiye bindi. Ankara kulislerinde İstinaf Mahkemesinin Ankara 42.Asliye Hukuku Mahkemesinin verdiği kararı bozacağı konuşuluyor. Kararı bozup yeniden yargılama yapılması için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine mi gönderecek, yoksa kendisi doğrudan yargılama yapıp mutlak butlan kararı mı verecek? orası belli değil."

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'usulsüzlük' soruşturması başlatılmıştı.

Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerine dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyada birleştirilmişti.

Mahkeme, 24 Ekim'de davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ve ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle reddine karar vermişti.

Bunun üzerine Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen karara itiraz etmiş, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar kaldırılarak, yeniden hüküm kurulmasını talep etmişti.

Ayrıca, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

CHP'NİN PLANI VAR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, geçtiğimiz günlerde BirGün TV'de Timur Soykan'ın sorularını yanıtlamıştı.

Timur Soykan, "Mutlak butlan davasında bir gelişme bekliyor musunuz? Olursa CHP’nin bir B planı var mı?" sorusunu yöneltmişti.

Gökhan Günaydın ise, "Bekliyoruz, var" yanıtını vermişti.