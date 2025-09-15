Yandaştan iddia: 4 ilçenin savcısı değişecek

İstanbul’un dört önemli ilçesindeki başsavcı değişikliklerinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) uzlaşma sağlanamadığı için bir ertelendiği öne sürüldü. Daha önce yapılması planlanan toplantı, adaylar üzerindeki fikir birliği sağlanamadığı gerekçesiyle bugüne bırakıldığı, ancak bugün toplantının yine sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

İktidara yakın SON TV'nin haberine göre; HSK 1. Dairesi’nde yapılan görüşmelerde, özellikle bir başsavcının atanması konusunda üyeler arasında görüş ayrılığı yaşandı. Ortak bir isimde mutabakat sağlanamayınca, karar yeniden ileri bir tarihe ertelendi.

HSK’nin bu hafta içinde başsavcı atamalarını tamamlaması bekleniyor. Kararın, İstanbul’daki yargı dengeleri üzerinde önemli etkiler yaratacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle Ankara ve İstanbul’daki adliye kulislerinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER

Kulislerde konuşulanlara göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı için Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin adı öne çıkmaya başladı.

Mevcut İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nın Ankara’da başka bir göreve atanacağı iddia edildi.

Bakırköy Başsavcısı'nın da değişeceği iddiası gündemde.