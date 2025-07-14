Yangın başkentte 3 can aldı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde, biri 3.5 buçuk aylık bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği 26 katlı binadaki yangına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemeler devam ediyor. Tahliye edilen bina sakinlerinin itfaiye gözetiminde eşyalarını almak için dairelerine girmelerine izin verildi. Bina sakinleri, yangın alarm sistemlerinin çalışmadığını ileri sürdü.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde Valore sitesindeki 26 katlı olan bir binada önceki gün saat 22.00’de çıkan yangında üç buçuk aylık Aras Şahin, Hüsniye Çelik Şahin ve güvenlik görevlisi 63 yaşındaki Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetti. Yangın ihbarının ardından iki Cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, bir Cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirildi. İlk incelemelerde yangının elektrik şaftında meydana gelen kıvılcımdan kaynaklandığı değerlendirmesi yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Bina sakinlerinin dün gece tahliye edildikten sonra bugün erken saatlerde eşyalarını almak için itfaiye ekiplerinin gözetiminde kontrollü olarak evlerine girmelerine izin verildi.

Diğer blokta yaşadığını söyleyen bir site sakini, yangını sonradan gördüklerini belirterek “Alarm sisteminin çalışmadığını” söyledi. Site sakinleri, “Ses duymadık alarm sistemiyle ilgili ama herhalde sonradan basarak çalıştırdılar” dedi.

‘SİSTEM ÇALIŞMADI’

Binada “alarmın olduğunu” ancak duymadığını ve yangının başlamasından sonra yangın sprinkler sisteminin çalışmadığını söyleyen bina sakini de tahliye edildikten sonra geceyi arkadaşlarının evinde geçirdiklerini dile getirdi. 21’inci katta olduklarını söyleyen bina sakini, “Biz, iki buçuk saat balkonda geçirdik ama dumandan çok etkilenmedik. İtfaiye ekipleri indirirken etkilendik ama çok ciddi bir şey yok bizde” dedi.