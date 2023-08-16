Yangın bölgesindeki çukurda bulunan 2 yavru tavşan doğaya bırakıldı

Eskişehir’in Alpu İlçesi’nde yangın çıkan alandaki bir çukurda bulunan 2 yavru yaban tavşanı, korumaya alındıktan sonra yaşam alanlarına uygun bir yerde tekrar doğaya bırakıldı.

Alpu İlçesi Taştepe mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın ormandaki yaşama zarar verdi. Yükselen alevler sonucunda yüzlerce ağaç kül olurken, pek çok hayvan yaşam alanını kaybetti.

Gece saatlerinde orman yangınında çalışan işçiler ise bir çukurda 2 yavru yaban tavşanı buldu.

Olaya şahit olan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, tavşanların sabaha kadar korunaklı bir yerde beslenmesini ve bakılmasını sağladı.

Tavşanlar sabah olunca yaşam alanlarına yakın uygun bir yerde tekrar doğayabırakıldı.