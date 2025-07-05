Yangın bölgesine yem desteği

İzmir'de günlerdir birçok bölgede çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de evleri ve hayvanları zarar gören vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ödemiş Tosunlar’da 2 Temmuz günü 21.00’de başlayan, şiddetli rüzgâr ile geniş alana yayılan orman yangını köylerde birçok evi kullanılamaz hale getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, evleri ve hayvanları zarar gören vatandaşlarla buluşarak isteklerini dinledi. Tugay; Yeniköy, Karadoğan, Tosunlar, Suçıktı ve Üzümlü mahallelerini ziyaret etti. Birçok evin kullanılamaz hale geldiği, yemlerin yandığı bölgeye destek gecikmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yem desteğinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yangından etkilenen kırsal alanlarda tarımsal üretim zararını tespit etmek amacıyla yangının çıktığı ilk andan itibaren tüm ekipleri ile sahada yer aldı. Gerçekleştirilen ön hasar tespitleri sonunda daire başkanlığı tarafından Başkan Tugay'ın ziyaretinin hemen ardından yemleri ve meraları yanan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere yem desteği sağlandı. Geçtiğimiz hafta Foça Ilıpınar Mahallesi'ne 2,5 ton kesif yem dağıtan Büyükşehir, Ödemiş Karadoğan Mahallesi'ne ise 5 ton kesif yem ve 8 ton kaba yem dağıtımı gerçekleştirdi. İlk aşamada toplamda 7,5 ton kesif yem, 8 ton kaba yem üreticilere teslim edildi. Üreticilere destekler, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra artarak devam edecek.

HAYVANLAR TAHLİYE KARARI SONRASI SEVK EDİLDİ

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, Ödemiş bölgesindeki yangına 3 araç ve 8 personelle destek verdi. Rüzgarla beraber alevler Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne dönünce tahliye kararı verilerek; 119 köpek ve 36 kedinin Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakımevi'nden Kiraz Sahipsiz Hayvan Yerleşkesi'ne tahliye edildi. 30 koyunu olan bir vatandaş araçlarla alınıp köyüne götürüldü. Bölgede HAYTAP tarafından oluşturulan çadırda bulunan 5 erişkin köpek, 1 yavru köpek ve 2 keçi alınarak Kiraz Belediyesi Sahipsiz Hayvan Yerleşkesine nakilleri gerçekleştirildi. Yangın bölgesindeki alan taramaları ve kurtarma faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda devam ediyor.