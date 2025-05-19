Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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