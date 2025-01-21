Yangın çıkan otelde olan Sözcü yazarı Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor

Bolu'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Sözcü'nün haberine göre, otelde Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in ailesiyle birlikte tatil yaptığı öğrenildi. Türkmen'e sabah saatlerinden bu yana ulaşılamadığı belirtildi.

Yakınlarının çevre hastanelerde Nedim Türkmen ile ilgili herhangi bir iz bulamadığı paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Yangının saat 03.27'de çıktığı açıklanırken henüz yangının nedeni kesin olarak belirlenmedi. Oteldeki yangın gece saatlerinden bu yana sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye gitti.

Otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.