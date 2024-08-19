Yangın çıkmadan önlemek ilk görev

HABER MERKEZİ

Aşırı hava olyları, iktidarın rant politikası nedeniyle ülkenin doğusundan batısına pek çok kentte ormanlık alanlar aylardır alevlere teslim oluyor. Çıkan yangınlarda adeta küle dönen ormanlarla ilgili soruşturmalar başlatıldı. Uzmanlar ise alınmayan önlemlere karşı rantçı politikaları işaret ederek tepki gösterdi.

İktidar yetkilileri gözaltı ve tutuklama işlemleriyle sorumluluğu kendi üstünden atmaya çalışsa da uzmanlar asıl sorumluluğun yangın öncesi önlem almayan iktidarda olduğunu vurguladı.

Muğla’nın birçok noktasında orman yangınları söndürülmeye çalışılırken dün Menteşe ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu. Alevler, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılırken havadan ve karadan müdahale edildi. Yatağan’daki yangın nedeniyle Nebiköy ve Kafaca Ramada mahalleleri tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Mersin’in Silifke ilçesinde de dün çıkan yangında ormanlık alana havadan ve karadan müdahale edildi. Manisa’nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi’nde başlayıp, komşu ilçe Salihli’de devam eden orman yangını dün beşinci gününde de devam etti. Yangın tüm gün havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışıldı. Salihli’nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahalleleri boşaltıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük’deki günlerdir süren orman yangınları dün kontrol altına alınıp soğutma işlemi yapılırken son 48 saatte çıkan ve devam eden yangınlarda şu gelişmeler yaşandı:

• Aydın’ın Didim ilçesinde 2 gün önce çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Söndürülen yangında bölgede bazı hayvan damları ve hayvanlar zarar gördü. Yangın sırasında bölgede oldukları iddiasıyla üç kişi gözaltına alındı. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Yangına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

• Uşak’ın Eşme ilçesinde önceki gün otlukta çıkan ardından ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışıldı. Yangın rüzgârında etkisiyle kısa sürede büyüyerek Manisa’nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar büyüdü. Yangın bölgesine yakın yerleşim yerlerinden Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesinde bulunan 21 hane tedbir amaçlı tahliye edildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

• Bolu’da Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos’ta çıkan yangını söndürme çalışmaları tüm gün devam etti. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabalarının yanına yerleştirildi. 4 gündür 12 farklı noktada devam eden yangın sayısı 3’e indirildi. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklandı.

RANT ODAKLILAR

Uzmanlar, çıkan yangınlara ilişkin alınmayan önlemlere tepki gösterdi. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yangın, Türkiye’de kurumları yönetenlerin ve siyasi iradenin tercihidir. Neden? 185 yıllık bir kamu kurumudur, OGM. Ve yangınların söndürülmesinde birinci sorumludur. Ama maalesef Türkiye özellikle AKP zihniyetiyle, kapitalist politikalarla son derece kötü yönetilmeye başladı ve ormanlar ranta kurban edildi. Orman bir ekosistemdir. Orman Genel Müdürlüğü ve Bakanlık ekolojik değil de ekonomik faydayı öncelediği için ekolojisine yani doğaya önemi vermedi ve sürekli kesip satma ya da orman alanlarını amaç dışı kullanma, ranta devşirmek adına düzenlemeleri yaptı. 2002’de AKP ilk iktidar olduğunda o zamanki Orman Bakanı Osman Pepe’nin ilk açıklaması ‘İMF’ye olan yirmi beş milyar dolar borcu 2 B alanlarını satarak ödeyeceğiz’ oldu. Yani ormanların bir kısmını satarak ödeyeceğiz dedi. Tamamen rantçı bakış açısı var.”

ÖNLEM YOK

Koruyucu önlemlerin alınması yönünde çağrı yapan Durmuş, şöyle devam etti:

“Buradaki temel sorun insan kaynakları yok sayıldı ve koruyucu önlemler alınmadı. Önce liyakat, bilgi birikimi ve tecrübe önemlidir. Yangınla mücadelede öncelikle bunların önceden oluşması gerekir. İşçi eğitimleri olması gerekir ve bugün işçi sayısı çok azdır. Kamuoyunda sadece hava araçları konuşuluyor, işte yeteri kadar helikopteri yok, uçak yok. İki hafta önce Sayın Bakan, İzmir’de tören yaparken açıkladı ve ‘Hamdolsun bu seneyi çok iyi götürüyoruz’ dedi. Kayıpsız götürüyoruz dediği anda bir hafta öncesinde iki emekçimizi kaybettik. Canlı bir ekosistem de yok olurken ‘Çok şükür evler ve oteller zarar görmedi’ dedi. Bu insanların bakışı sermayedir. Koruyucu önlemler, yangın çıkmadan önce alınması gereken tedbirler vardır. İnsanın yoğun olduğu yerde risk fazladır. En küçük bir ihmal yangına sebebiyet verebilir. Öte yandan benim adamım olsun kim olursa olsun yaklaşımı sevk ve idarede çok ciddi zafiyet oluşturdu. Yandaşlık üzerinden yürütülen personel özellikle sevk ve idareyi yapan amir pozisyondaki insanlar asla bu işin ehli değil. Temelde bir orman köylüsüyle tekrar barışık hale gelmeli. Bu vahşi kapitalist anlayıştan uzak ve gerçekten ekosistemi koruyacak doğadan yana çevreci bir anlayışın hâkim olması gerekir. Derhal Türkiye ormanlarında üretim durdurulmalıdır. Yerli ya da yabancısı yok artık, bu maden izinleri derhal durdurulmalıdır. Enerji nakliyatlarını konuşmuyor kimse, çünkü o malum şirketlere ait. Cengiz, Limak ve Kolin’in ortaklığı. Ve yangınların büyük bir bölümü enerji nakliyatlarından çıkıyor. Bunun kontrolünü Orman Genel Müdürlüğü’nün yapması gerekir ama yapmıyor. Dolayısıyla çok büyük yanlışlar var.”

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ERKEN GELEBİLİRLERDİ

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yer alan Yamanlar Dağı’nda yaşanan yangının soğutma işlemleri sürerken 4 bin 312 hektarlık alanın yanarak etkilendiği belirlendi. Ayrıca Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal İzmir’deki yangından etkilenen mahallelerde 23 evin zarar gördüğünü söyledi. Alevlerin evlerine yaklaşmasına tepki gösteren bölge halkı, geç müdahale edilmesini eleştirerek “Bu yangın daha buraya ulaşmadan söndürülebilirdi. Önlem alınabilirdi. Mahalle komple gitti. Çok büyük bir ihmal var” diye tepki gösterdi. Evi yanan bir yurttaş da ‘‘Çoluğumu çocuğumu evden zor çıkardım. Suyla müdahale ettim ama söndüremedim’’ dedi.

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SON 10 GÜNE DİKKAT!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyadan ‘‘Dikkat’’ başlığı ile orman yangınlarına ilişkin bir uyarı yayımladı. Buna göre Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir ve Kastamonu illerine meteorolojik şartlar nedeniye, bugün ve önümüzdeki 10 gün boyunca orman yangını riski konusunda uyarı yapıldı. OGM’den yapılan açıklamada, “Sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar ihmal ile birleşince felaket kaçınılmaz oluyor. Önümüzdeki günler çok daha dikkatli olmalı, orman yangınlarına karşı duyarlı olmalıyız’’ denildi.