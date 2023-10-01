Yangın değil, vatandaşın merakı şaşırttı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yangını izlemek için bölgeye vatandaşların akın etmesi şaşırttı. Adeta film izler gibi yangını izleyen meraklı kalabalık nedeniyle yangının yaşandığı sokakta adım atacak yer kalmadı.

Yangın, akşam saat 21.30 sıralarında Zafer Mahallesi 13 sokak üzerindeki bir öğrenci evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Servis’e bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla yangına müdahale etti.



Sokağa akın ettiler

Bu sırada yangın olduğunu duyan meraklı kalabalık sokağa akın etti. Bazı kişiler motosikleti ile bazıları ise don atlet sokağa inip yangını izlemeye başladı. Meraklı kalabalık nedeniyle ekiplerin çalışması zorlaşırken, yangın ekiplerin çalışmaları sonucu apartmandaki diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangını duyup izlemeye geldiklerini belirten vatandaşlar, ekipler çalışmasını tamamladıktan sonra evlerine çekildi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.