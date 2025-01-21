Yangın esnasında ne yapmak gerekir? Yangından korunma ve kurtulma yolları

Yangın sırasında doğru hareket etmek, hayatınızı ve sevdiklerinizi kurtarmak için büyük önem taşır. yangında ne yapılmalı, yangın çıkarsa ne yapmalıyım? sorusunun cevabı, yangın anında sakin kalmak ve adımları bilinçli bir şekilde uygulamaktır. İşte bu durumda atmanız gereken en önemli adımlar:

HIZLI VE BİLİNÇLİ HAREKET EDİN

Yangın sırasında paniğe kapılmadan hareket etmek ilk adımdır. Eğer bulunduğunuz binada yangın alarmı varsa hemen devreye sokun. Yangında ne yapılır diye soranlar için, önce çevrenizdeki insanları uyararak hızla güvenli bir çıkış yolu aramanız gerektiğini unutmayın.

İTFAİYEYİ ARAYIN VE BİLGİ VERİN

Yangınla karşılaştığınızda zaman kaybetmeden 112 İtfaiye hattını nasıl ararım diye düşünmeden harekete geçmelisiniz. Yetkililere bulunduğunuz adresi net bir şekilde bildirerek yardım talep edin.

DUMAN ZEHİRLENMESİNİ ÖNLEYİN

Yangın sırasında çıkan duman, zehirlenmeye yol açabileceği için büyük bir risk taşır. Bu nedenle yere yakın durarak hareket edin ve ağzınızı nemli bir bezle kapatın. Yangında dumandan korunmak için ne yapmalı sorusunun cevabı, havayı olabildiğince temiz bir şekilde solumaktır.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANIN

Eğer yangın küçük bir alanda başladıysa ve söndürme cihazına erişiminiz varsa, cihazı hemen kullanabilirsiniz. Yangın söndürücü nasıl kullanılır sorusunun cevabı, cihazın talimatlarını dikkatlice okumak ve hedef bölgeye doğru yönlendirmek olacaktır.

EN YAKIN ÇIKIŞI KULLANIN

Yangın sırasında güvenli bir şekilde tahliye olmak için en yakın çıkış kapısını kullanın. Yangın anında çıkış nasıl bulunur diye merak ediyorsanız, önceden acil durum planlarına göz atmanız faydalı olacaktır. Unutmayın, asansör yerine merdivenleri tercih edin.

KAPANA KISILDIĞINIZDA YARDIM ÇAĞIRIN

Eğer yangın nedeniyle odada mahsur kaldıysanız, kapının altını ıslak bezlerle kapatın ve duman girişini engelleyin. Yangında odada mahsur kalırsanız ne yapmalısınız sorusunun yanıtı, pencereden dikkat çekmek ve yardım beklemek olacaktır.

YANGIN ANINDA HAYATTA KALMAK İÇİN İPUÇLARI

Yangın anında doğru bilgiye sahip olmak ve hazırlıklı davranmak hayat kurtarır. Yangın sırasında nasıl hareket edilmeli sorusunun cevaplarını uygulayarak kendinizi ve çevrenizdekileri koruma altına alabilirsiniz. Her zaman önlem alın, çıkış yollarını önceden kontrol edin ve yangın tatbikatlarına katılmayı ihmal etmeyin.