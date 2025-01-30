Yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan kat görevlisi serbest bırakıldı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan Gazelle Resort Otel'in kat görevlisi İ.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangınının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde bulunan diğer otelinde kat görevlisi olarak çalışan İ.E. de dün gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, bugün savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 28 kişi gözaltına alınırken 19 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.