Yangın faciasında akrabasını kaybeden yurttaş: Birkaç yeri ‘Yanıyoruz, neredesiniz’ diye aramış

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, ihmaller ve devlet kurumlarının denetimsizliği nedeniyle 76 insanı yaşamdan kopardı.

Otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de yangında yaşamını yitirdi. Cenazesini alan ailesi ve akrabaları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çaresizce bekleyişini sürdürdü. Yapılan otopsi sonucunda ailesi genç kızın cenazesini teslim alarak defnetmek üzere Konya’ya götürdü.

“TELEFONLA BİRİLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞMIŞ”

Kızının daha çok genç olduğunu söyleyen baba Süleyman Nazik, kızının yangında yardım için telefonla birilerine ulaşmaya çalıştığına dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Esra Nazik’in işe yeni başladığını söyleyen akrabası Lütfü Nazik, üniversitede gastronomi bölümünden de yeni mezun olduğunu söyledi.

Erhan Yıldız, “Yangından haberdar olunca birkaç yeri ‘Yanıyoruz, neredesiniz’ diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp ‘neden yardıma gelmiyorsunuz’ diye sordu. İşe başlayalı bir ay oldu" dedi.