Yangın faciasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu Grand Kartal Otel'de dün gece 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 51 kişi de yaralandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.