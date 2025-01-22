Yangın faciasında hayatını kaybedenlerden 45'inin kimliği tespit edildi

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti.

12 katlı otelde kayıtlı 238 misafir olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının yaşandığı Kartalkaya’da gazetecilere yaptığı açıklamada can kaybının 76’ya yükseldiğini ve yaşamını yitiren 45 kişinin kimliğinin belirlendiğini ve naaşların yakınlarına teslim edildiğini söyledi.

Yerlikaya, "Diğerleri ile ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili adli tıp kurumunda kimlik tespit ve DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek" dedi.

Yangında hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli olurken hem görev yaptıkları kurumlar hem de yakınları taziye msajları paylaştı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi otelde konaklayanlar arasındaydı. Türkmen’in kızı Ala Dora Türkmen (18), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “9013 odada piste bakan kısımda, ailemden haber alamıyoruz, yangında mahsuruz acil yardım” diyerek çağrıda bulundu. Ancak yangında Türkmen ve eşi Ayşe Neva Türkmen ile çocukları Ala Dora ve Yücel Ata Türkmen (22) de hayatını kaybetti.

Tatil için otelde bulunan Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da yaşamını yitirdi.

Medical Park Ankara Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ahmet Çetiz ve Habibe Çetiz çifti ile çocukları Vedat, Sedat ve Esat Çetiz de yangından kurtulamadı.

TTB'nin açıklamasında, "Ankara’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Ahmet Çetiz’i Bolu Kartalkaya’daki yangında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

Fenerbahçe, yüzme sporcusu Vedia Nil Apak (11) ve Ferda Apak'ın ölüm haberini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kulüp yönetimi ayrıca Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Oyak Çimento Fabrikaları AŞ Bolu Çimento Şubesi Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan, eşi Ayşemin Elif Doğan ve kızları Ayşe Maya Doğan da yangın faciasında yaşamını yitirenler arasında.

Galatasaray Kulübün'den yapılan açıklamada "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİ

Yaşam koçu Duygu Doğan, eşi Mert Doğan ve kızları Mavi ile Doğa Doğan, annesi Burcu Güngör, babası Kıvanç Güngör ve kardeşi Kerem Güngör faciadan sağ kurtulamadı.

Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Başkanı Can Tokcan, kardeşi Atıl Enis Tokcan ve oğulları Kemal Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan yaşamlarını yitirdi.

Yangında Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp Mardin’den Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu ise hastane önünde kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, tedaviye alındı.

İzmir’de oturan Hilmi Altın ve eşi Kübra Tonguç Altın’ın da çocukları 4’üncü sınıf öğrencisi Alya Altın’la birlikte otelde olduğu öğrenildi. Çıkan yangında Hilmi Altın’ın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, anne-kızın hayatını kaybettikleri belirlendi.

TED KOLEJİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TED Ankara Koleji 10’ncu sınıf öğrencisi Eren Bağcı ile TED İstanbul Koleji 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu ve 9. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaşanan faciada Bursa’dan tatil için giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti.

Tarsus Amerikan Koleji, mezunlarından Nihat Arıkan'ın torunu Ömür Kotan ve mezunlarından Mert Doğan, eşi Duygu Doğan, çocukları Mavi ile Doğa Doğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, Asır Grup isimli şirketin kurucularından iş insanı Bilal Gültekin'in eşi, üç çocuğu ve iki kardeşiyle birlikte yaşamlarını yitirdiğini duyurdu.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Enes Gültekin faciada hayatını kaybetti. TTB, Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yangın faciasında aşçı Eslem Uyanık da hayatını kaybetti.