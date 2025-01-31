"Yangın faciasında kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" demişti: Erdoğan, Mehmet Nuri Ersoy ile aynı karede

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının ardından ilk kez Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

Partisinin Antalya kongresi için kente giden ve buradaki bazı ziyaretler gerçekleştiren Erdoğan, İbradı Belediyesi'ni ziyareti sırasında Mehmet Nuri Ersoy ile aynı karede yer aldı.

Fotoğrafta Erdoğan ve Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İbradı Belediye Belediye Başkanı Hatice Sekmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Erdoğan'ın İbradı Belediyesi ziyareti / Fotoğraf: AA

Ersoy, yangın 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında yetki tartışmalarında gündemde olan bir isimdi. Muhalefetin yanı sıra iktidara yakın kimi isimler de Ersoy'un sorumlu olduğunu dolayısıyla istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKAMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün partisinin Antalya mitinginde yaptığı konuşmada sorumluların hesap vereceğini söylemişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: "Bolu'daki facianın son olmasını temin etmek hepimizin görevidir, hepimizin boynunun borcudur. Bir kez daha yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, tedavileri süren kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyorum. Bir yanda Bolu'daki otel yangını gibi felaketlerin acılarıyla yüreklerimiz yanarken yürütülen çalışmaları tüm safhaları yakından takip ediyoruz. Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz."