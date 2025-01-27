Yangın faciasında ölenlerin ailelerine hakaret eden 3 kişi daha gözaltına alındı

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını telefonla arayarak hakaret eden 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'da bir otelde vefat edenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 suça sürüklenen çocuğun, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "son gelişme" olarak yaptığı açıklamada, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18’den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" ifadesini kullandı.

BASAVCILIK SOTUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen 5 şüpheliye ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen, 1'i İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmişti.

Açık kaynaklardan ulaşılan video ile ses kayıtlarının incelemesi ve çözümü devam ederken başka şüphelilere ilişkin tespitlerin de süreceği öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.