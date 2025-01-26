Yangın faciasında ölenlerin ailelerini arayıp hakaret eden 3 kişi gözaltına alındı

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını telefonla arayarak hakaret eden 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. gözaltına alındı.

BASAVCILIK SOTUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen 5 şüpheliye ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen, 1'i İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Açık kaynaklardan ulaşılan video ile ses kayıtlarının incelemesi ve çözümü devam ederken başka şüphelilere ilişkin tespitlerin de süreceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.